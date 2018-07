Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul de la Marea Neagra este unul staționar și declanșeaza fenomene mai violente decat in mod normal, avertizeaza meteorologii. In zona Dobrogei sunt așteptate cantitați importante de apa in intervale scurte

- „Revoluția fiscala” nu este ceea ce s-ar fi dorit, iar rezultatele nu sunt chiar cele preconizate. Cel putin asta reiese din datele Blocului National Sindical (BNS), facute publice luni, 9 iulie, in cadrul unei conferinte de presa. Potrivit BNS, la bugetul public consolidat s-a inregistrat…

- Se intampla asta printre altele pentru ca nu avem ospatari cu pregatire si nici bucatari suficienti, iar scolile profesionale sunt pe cale de disparitie. Putinii meseriasi fug spre alte tari europene, pentru salarii mai mari. Fenomenul a fost surprins si in cadrul campaniei ″Inspectorul Pro″⁣. Romania…

- Milioane de efemeride, numite si „fluturi de apa”, au aparut, aproape in acelasi timp, din malul aflat pe malurile raului Mureș, in Arad. Fenomenul are loc o singura data pe an, iar aceste insecte traiesc pentru cel mult 24 de ore.

- Ministerul Educatiei sustine ca nu a primit sesizari referitoare la practici privind "fenomentul Braila", prin care elevii de clasa a VIII-a considerati slabi nu sunt lasati de profesori sa participe la Evaluarea Nationala pentru a nu "trage in jos" rata de promovare a scolilor sau judetelor.

- Gigi Becali se teme de o noua lovitura pe care Florin Talpan ar putea sa o dea FCSB-ului, ce-i drept, abia peste cativa ani. Pe 9 mai are loc un nou termen pentru recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro pe care CSA il cere societatii lui Gigi Becali. Juristul CSA, Florin Talpan, e increzator…

- O alta imagine cu o roca de pe Marte este considerata de unii o dovada a unei civilizatii extraterestre. Conform unui videoclip publicat pe Youtube, formatiunea neobisnuita ar reprezenta capul unei statui al unei razboinice, similar cu statuile...

- Ziua de 30 aprilie va trebui recuperata de majoritatea bugetarilor pana pe 11 mai. Cursurile se recupereaza in functie de decizia fiecarei unitati de invatamant. Executivul a stabilit printr-o hotarare, ca ziua de luni, 30 aprilie, sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public, facand legatura…