Stiri pe aceeasi tema

- Calea de rulare a tramvaiului este finalizata, iar in prezent se lucreaza la carosabilul strazii. Cel tarziu in cursul lunii august vor avea loc probele cu tramvaie pe liniile modernizate. Lucrarile fac parte din proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi", care presupune…

- Din cauza ploilor abundente cazute in ultimele zile, lucrarile programate pentru inlocuirea conductei de pe strada Neagoe Basarab au fost amanate cu o zi. Astfel, restricțiile de trafic se vor aplica incepand cu data de 16 iunie 2021. Reamintim ca aceste lucrari sunt deosebit de dificile, deoarece canalizarea…

- Primaria Municipiului Craiova a anuntat inchiderea circulatiei rutiere pe str. Mihai Viteazul, in data de 27 mai, in intervalul orar 13.45 – 14.45, cu ocazia desfasurarii unei ceremonii militare de depuneri de coroane la monumentul lui Tudor Vladimirescu, situat in scuarul din fata Facultatii de Agronomie.…

- Noi masuri de resistematizare rutiera vor intra in vigoare incepand de miercuri, 21 aprilie.Mai exact, 6 strazi din municipiul Constanta vor fi reconfigurate, circulatia rutiera fiind organizata astfel: pe strada Stefan Mihaileanu se va circula dinspre strada Grivitei spre strada Cuza Voda; pe strada…

- Incepand de miercuri, 21 aprilie, 6 strazi din municipiul Constanța vor fi reconfigurate prin introducerea regimului de sens unic, anunța administrația locala printr-un comunicat de presa: strada Ștefan Mihaileanu devine artera cu sens unic, dinspre strada Griviței spre strada Cuza Voda;strada Tudor…

- Lucrarile de modernizare a liniilor de tramvai din zona Padurii continua conform graficului (tronsonul Cinci Drumuri – strada Padurii – strada Nicorița, cu o lungime de 614 metri). Calea de rulare a tramvaiului este finalizata, iar in prezent se lucreaza la: carosabilul strazii Padurii intre Cinci Drumuri…

- Comisia de Circulație a Municipiului Iași s-a reunit intr-o noua ședința in cadrul careia au fost adoptate o serie de masuri menite sa imbunatațeasca traficul rutier din oraș. Astfel, Comisia de Circulație a validat introducerea benzii unice pentru mijloacele de transport in comun pe șoseaua, respectiv…

- Lucrarile fac parte din proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iași”, care are o valoare totala de 114.359.729,95 lei (aproape 24 milioane de euro) și presupune reabilitarea infrastructurii și suprastructurii caii de rulare a tramvaielor pe trei tronsoane: Podu Roș – intersecție…