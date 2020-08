Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Isaias a redevenit uragan luni seara si s-a abatut asupra statului Carolina de Nord, in sud-estul Statelor Unite, unde, potrivit meteorologilor, ar putea provoca ploi torentiale, relateaza AFP si dpa.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 16 sunt date disparute dupa ce o inundatie masiva a lovit un mic sat din Nepal miercuri seara, au declarat responsabili locali citati de DPA. Inundatiile provocate de muson au facut ca apele raului Bhotekoshi sa creasca, maturand o duzina de case…

- Furtuna tropicala Cristobal a lovit, ieri, coastele statului Louisiana, din Statelor Unite, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC). La ora 22:00 GMT, furtuna a ajuns pe coasta de sud-est a acestui...

- Furtuna tropicala Cristobal a lovit coastele statului Louisiana duminica, in sud-estul Statelor Unite, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC), informeaza AFP. La ora 22:00 GMT, furtuna a ajuns pe coasta de sud-est a acestui stat insotita de viteze ale vantului de pana la 80 de…

- Furtuna tropicala Amanda, prima din acest sezon in Oceanul Pacific, s-a abatut duminica asupra Guatemalei si El Salvadorului si a ucis cel putin 14 persoane in aceasta din urma tara, in care s-a decretat starea de urgenta, relateaza AFP.

- Furtuna tropicala Amanda, prima din acest sezon in Oceanul Pacific, s-a abatut duminica asupra Guatemalei si El Salvadorului si a ucis cel putin 14 persoane in aceasta din urma tara, in care s-a decretat starea de urgenta, relateaza AFP.

- Furtuna tropicala Amanda, prima din acest sezon in Oceanul Pacific, s-a abatut duminica asupra Guatemalei si El Salvadorului si a ucis cel putin 14 persoane in aceasta din urma tara, in care s-a decretat starea de urgenta, relateaza AFP.

- Furtuna tropicala Amanda, prima din acest sezon din Oceanul Pacific, s-a abatut duminica asupra Guatemalei si El Salvador, provocand moartea a cel putin 14 persoane. In El Salvador a fost decretata starea de urgenta, relateaza luni AFP. Furtuna de mare intensitate s-a mentinut activa de sambata in largul…