Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte eleve care urmau sa sustina luni examenele de admitere la liceu s-au inecat dupa ce piroga lor s-a rasturnat in Fluviul Niger, in apropierea orasului Kouroussa, in Guineea, au facut cunoscut un ministru si o ruda a unei victime, noteaza AFP, citat de Agerpres."Suntem loviti de aceasta…

- Autoritatile indiene fac eforturi pentru a indeparta urmarile accidentului feroviar de vineri seara, in care au murit 275 de oameni. 1.200 au fost raniti, unii grav. Numarul deceselor a fost revizuit in minus dupa ce s-a constatat ca unele corpuri au fost numarate de doua ori.

- Un tren de pasageri Coromandel Express si un altul de marfa au intrat in coliziune in apropiere de Balasore, la aproximativ 200 de kilometri de Bhubaneswar, capitala statului Odisha din India. In accident a fost implicat si un al doilea tren de pasageri. Bilantul catastrofei feroviare in care au fost…

- Cel puțin noua persoane au fost ucise și altele au fost ranite sambata intr-o busculada produsa la intrarea pe un stadion de fotbal din capitala Salvadorului, a anunțat, pe Twitter, Poliția Naționala Civila, anunța Mediafax.„Primele informații indica o debandada a fanilor care au incercat sa intre…

- 10 oameni au fost uciși intr-un atac armat comis in portul Guayaquil, capitala economica a Ecuadorului. Autoritațile au instituit deja starea de urgenta din cauza violentei legate de traficul de droguri. 12 persoane, ciuruite de gloanțe Atacul, care s-a produs sambata, spre miezul noptii, a avut loc…

- Incendiul a izbucnit, miercuri, in aripa de est a Spitalului privat Beijing Changfeng, China, dupa ce, potrivit rapoartelor preliminare, materiale inflamabile pentru vopsit s-au aprins in timpul lucrarilor de renovare a cladirii, informeaza Xinhua și AP. Disperați, zeci de oameni s-au autoevacuat din…

- Un accident grav a avut loc in cursul zilei de duminica, 2 Aprilie 2023, ora 19:11, pe DN7, in apropierea localitatii Pecica din judetul Arad.Din primele informatii, un accident grav a avut loc pe DN7, intre localitatile Pecica si Nadlac, unde un camion a intrat in coliziune cu un autoturism. Potrivit…

- Cel putin 14 persoane au decedat din cauza unei tornade care a lovit statul Mississippi (sudul SUA) vineri noaptea, a relatat postul de televiziune ABC News, care citeaza autoritati locale si federale americane, transmite Reuters.Operatiunile de cautare si salvare erau in desfasurare sambata dimineata…