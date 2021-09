Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite a denuntat, vineri, reprimarea manifestatiilor pasnice de catre talibanii afgani, dupa violente soldate cu cel putin patru morti, informeaza cotidianul Le Figaro. "Le cerem talibanilor sa inceteze imediat utilizarea fortei si arestarile arbitrare, in contexul in…

- Premierul italian Mario Draghi a anunțat ca guvernul sau ar putea impune obligativitatea vaccinarii antiCovid-19, generând astfel o serie de controverse într-o țara care s-a confruntat recent cu tot mai multe proteste violente fața de masurile autoritaților de combatere a pandemiei, relateaza…

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia din Tunisia, dar si-a reiterat oferta de asistenta in timpul unei convorbiri telefonice cu ministrul tunisian de externe Othman Jerandi, relateaza marti France Presse. Comisarul…

- Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet a denuntat joi reprimarea si noile arestari in randul opozantilor Belarus, cerandu-le autoritatilor de la Minsk sa ii puna in libertate ''imediat'' pe cei inca aflati in detentie, transmite AFP. ''Sunt profund alarmata de ultimele…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii Dominic Raab a afirmat miercuri miercuri ca tara sa condamna ceea ce el a descris ca fiind o ''escaladare a represiunii'' in Belarus de catre autoritati, relateaza Reuters. Fortele de securitate din Belarus au perchezitionat miercuri…

- Va reproducem un fragment din conferința de presa a președintelui rus, Vladimir Putin, ținuta dupa incheierea summitul ruso-american de la Geneva, din 16 iunie 2021. Pavel Zarubin, Radio și Televiziunea rusa (VGTRK): – Suntem cu toții martori la felul in care partea americana lanseaza constant…

- Activiști, capitani de nave de salvare și in jur de 80 de organizații pentru drepturile omului din toata lumea au lansat o campanie internaționala pentru definanțarea și demantelarea Frontex, Agenția Europeana pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta, conform The Guardian.