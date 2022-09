Cel puțin opt persoane au murit din cauza inundațiilor din centrul Italiei Ploile torențiale au provocat inundații in regiunea Marche din centrul Italiei. Cel puțin opt oameni au murit din cauza intemperiilor in timp ce echipajele de intervenție continua sa caute persoane disparute, au anunțat autoritațile din peninsula vineri, 16 septembrie, relateaza Reuters . Dupa doua-trei ore de ploaie strazile mai multor orașe din jurul capitalei regiunii, Ancona, de pe coasta Adriaticii, au fost inundate. „A fost ca un cutremur”, a declarat Ludovico Caverni, primarul orașului Serra Sant’Abbondio, la postul de radio de stat RAI. Inondazioni in tutta larea nellentroterra Pesarese!… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

