Cel puţin nouă morţi în India şi Bangladesh în urma ciclonului Yaas Ciclonul Yaas a lasat in urma sa joi mii de indieni fara adapost si cel putin noua morti, dintre care patru in estul Indiei, deja coplesit de un val devastator de COVID-19, si cinci in Bangladesh-ul vecin, dintre care patru copii, informeaza AFP. Insotit de valuri care in unele cazuri au atins inaltimea unui autobuz cu doua etaje, de ploi abundente si de rafale de pana la 155 de kilometri/ora, Yaas a atins uscatul miercuri la ora 03:30 GMT, potrivit Departamentului de meteorologie indian. De atunci, furtuna a avansat spre interior spre statul Jharhkand si s-a transformat intr-o depresiune severa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

