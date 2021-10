Stiri pe aceeasi tema

- ''O echipa de specialisti in explozivi a fost trimisa la Lungala, pe autostrada Kampala-Masaka, dupa o explozie intr-un autobuz detinut de compania Swift Safaris (...) in jurul orei 17:00'' (14:00 GMT) , a declarat intr-un comunicat Fred Enanga, purtatorul de cuvant al politiei din Uganda.''Pana acum…

- On Friday, President Klaus Iohannis signed the decrees regarding the accreditation of some Romanian ambassadors in several countries in Asia and Africa, agerpres reports. Thus, the head of state approved, by decree, the accreditation of Dana Matache Raduta as ambassador to the Republic of the Philippines,…

- Statele Unite ale Americii vor trimite peste 1,2 milioane de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 in patru tari africane prin intermediul programului de distributie mondiala a vaccinurilor pentru tarile sarace COVAX, a anuntat vineri un oficial de la Casa Alba, transmite Reuters. Transportul…

- Atac terorist in Auckland. Atacatorul, impuscat mortal dupa ce a injunghiat sase clienti intr-un mall. A fost alerta maxima, vineri dimineata, in Auckland, Noua Zeelanda, dupa ce un barbat inarmat cu un cutit a patruns intr-un mall si a injunghiat sase persoane inainte sa fie impuscat mortal.…

- Politia neozeelandeza a impuscat mortal, vineri, un barbat care a atacat cu un cutit mai multe persoane intr-un supermarket din metropola Auckland, informeaza Reuters si DPA.Serviciile de ambulanta au declarat ca sase persoane au fost ranite in atac, dintre care trei sunt in stare critica, iar una in…

- Politia din Malaezia a impiedica luni aproximativ 100 de parlamentari ai opozitiei sa se apropie de cladirea forului legislativ, dupa un miting in piata principala din capitala Kuala Lumpur, relateaza dpa. Parlamentarii protestau impotriva anuntului din weekend privind amanarea sine die a sesiunii parlamentare…

- Politia ugandeza a anuntat, miercuri, ca il interogheaza pe Julius Ssekitoleko, halterofilul ugandez care a fugit din cantonamentul de la Jocurile Olimpice. Familia sportivului acuza ca acesta a fost arestat și s-a adresat justiției pentru a cere eliberarea sportivului, informeaza AFP, citata de Digi…

- Halterofilul din Uganda care a fost gasit de politia japoneza dupa ce a fugit din cantonamentul in care se pregatea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost arestat la revenirea in tara sa, transmite AFP. Politia ugandeza a anuntat miercuri ca il interogheaza pe Julius Ssekitoleko, iar familia…