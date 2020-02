Stiri pe aceeasi tema

- O avalansa a surprins un microbuz si un utilaj de dezapezire in provincia Van, din estul Turciei, a informat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de Xinhua. "Sapte persoane au fost salvate in timpul operatiunilor de cautare. Din pacate, alte cinci au fost descoperite decedate sub zapada", a…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata marti, cand o avalansa a surprins un microbuz in estul Turciei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP. Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde conditiile…

- UPDATE – Cel putin 22 persoane si-au pierdut viata si peste o mie au fost ranite in urma cutremurului care s-a produs, aseara, in estul Turciei, potrivit celui mai recent bilant, citat de Reuters. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar o ampla operatiune de salvare este in curs de derulare. Seismul a…

- UPDATE – Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…

- UPDATE – Un cutremur major in estul Turciei a ucis cel putin 19 persoane si ranit peste 900, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu, citand agentia pentru managementul dezastrelor AFAD, transmite DPA. Cel putin 15 persoane au fost ucise in provincia Elazig si patru in cea vecina Malatya,…

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs astazi, in jurul orei locale 20:55, la 210 km de nordul orașului Gaziantep. Patru persoane și-au pierdut viața. Suleyman Soylu, ministrul de interne al Turciei, a afirmat ca cel puțin 10 cladiri s-au prabușit. Din primele rapoarte, 4 persoane și-au…

- Cel putin trei persoane au murit in urma inundatiilor care au lovit sudul Iranului in ultimele zile, izoland sute de sate, au informat mass-media oficiale marti, citate de AFP. "Pana in prezent, trei persoane au murit, iar o a patra este data disparuta", a informat, pe site-ul Press TV,…

- Paisprezece persoane, dintre care noua civili, au fost ucise sambata intr-un atentat cu masina-capcana in orasul Al-Bab din nord-estul Siriei, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Explozia s-a produs intr-un loc de adunare a taxiurilor si autobuzelor in orasul Al-Bab, aflat…