Pilotul expert in conducere defensiva, Titi Aur a declarat, la Digi24, ca in ziua de Craciun au murit mai mulți oameni decat media zilnica, cel puțin 7 pana la ora transmiterii acestei știri, iar motivul nu este neaparat drumul rau sau vremea urata, ci șoferul care nu a facut ceea ce trebuie. Aceste accidente pornesc de la niște mici greșeli aparent banale: „și ce daca am depașit puțin viteza sau am calcat dunga continua”, explica pilotul.

„Regula ramane doar una: conduceți defensiv. Defensiv inseamna sa te aperi și te aperi de ce ai putea greși tu, dar și de ce ar putea greși alții,…