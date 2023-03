Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar a avut loc, sambata seara, in Gara CFR Galati, iar patru persoane au fost ranite, doi calatori si doi angajati ai CFR. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a cerut verificari rapide și masuri urgente de la conducerea CFR Calatori. Potrivit IPJ Galati, accidentul s-ar fi produs…

- Un accident feroviar a avut loc in gara Galați, sambata seara. Un tren de calatori care se afla in stație și care urma sa plece spre Marașești a fost lovit de o alta locomotiva, in jurul orei 19:30. Din primele informatii, patru persoane ar fi fost ranite. Grav accident feroviar in gara din Galati.…

- Mai multe persoane au fost ranite, iar una a intrat in stop cardio-respirator, dupa ce, sambata seara, un tren care urma sa plece spre Marașești a fost lovit in gara din Galați de o locomotiva, informeaza Știrile TVR . Locomotiva a intrat pe linia 5 in ultimul vagon al garniturii, din cauza unei manevre…

- Accident feroviar grav in gara din Galați. Potrivit primelor informații, o locomotiva ar fi intrat cu viteza intr-un vagon de calatori. Din primele informații, patru persoane au fost ranite.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena și al Consulatului General Al Romaniei la Salonic, s-a autosesizat in contextul relatarilor publice cu privire la un accident feroviar produs in dimineața zilei de 1 martie 2023, in localitatea Tempe, din nord-estul Greciei,…

- Cel putin 32 de persoane au murit si 85 au fost ranite, marti noapte, in Grecia, in coliziunea unui convoi de marfa si a unui tren de pasageri care efectua o cursa intre Atena si Salonic, au anuntat miercuri pompierii, relateaza AFP citat de Agerpres.ro "Treizeci si doi de pasageri au fost gasiti morti,…

- Un autocar in care se aflau opt persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in Romania. Accidentul a avut loc astazi dupa-amiaza, in condițiile in care in nordul județului Galați viscolește puternic, iar șoferii, in special cei de pe vehicule mari sau transport persoane, au fost sfatuiți sa nu plece…

- Trei persoane au murit si sapte au fost ranite marti, dupa ce o masina care transporta muncitori s-a rasturnat in carierea Jilt Sud, din judetul Gorj. A fost activat Planul Rosu de interventie,, avand in vedere numarul celor implicati. Dintre raniti, unul este in drum spre spitalul Motru, doi sunt in…