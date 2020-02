Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat un inalt oficial turc, in timp ce Ankara a raspuns vineri la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters. In cursul noptii, presedintele…

- Turcia va desfasura mai multe trupe in regiunea Idlib din Siria si va raspunde atacurilor fortelor guvernamentale de acolo, chiar daca Ankara continua sa discute situatia cu Moscova, a declarat marti purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, potrivit Reuters. O delegatie turca s-a intalnit…

- Turcia a amenintat joi ca-i va lovi pe jihadistii din regiunea siriana Idlib daca nu respecta o incetare a focului menita sa puna capat luptelor in aceasta provincie rebela, a doua zi dupa ce Ankara a fost criticata dur de Moscova, relateaza AFP. "Va fi utilizata forta la Idlib impotriva celor care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat ieri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ‘Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta…

- O delegatie turca urma sa se deplaseze luni la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria si Libia, zone asupra carora natiunile au puncte de vedere opuse, discutii despre care presedintele turc Tayyip Erdogan a spus ca vor determina cursul actiunii Turciei in regiune, relateaza Reuters,…

- Parlamentul turc a ratificat sambata un acord de cooperare militara si in domeniul securitatii incheiat cu guvernul libian de uniune nationala sustinut de ONU, relateaza DPA, Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Ankara sustine guvernul de la Tripoli impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar…

- Statele membre ale NATO nu au ajuns la un acord la summitul de la Londra si Turcia a fost lasata singura in lupta contra terorismului, a afirmat vineri ministrul apararii turc Hulusi Akar, potrivit Reuters. Ankara amenintase cu blocarea unui acord in cadrul NATO privind apararea Poloniei si a statelor…

- Directorul de comunicare al Administrației Prezidențiale de la Ankara, Fahrettin Altun, a anunțat miercuri ca președintele turc, Recep Tayyip Erdogan și cel american, Donald Trump, au avut miercuri „o intalnire foarte productiva” in cadrul summit-ului NATO de la Londra, potrivit CNN.Potrivit…