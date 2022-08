Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusești au lovit miercuri un tren de pasageri intr-o gara din regiunea Dnipropetrovsk, din estul Ucrainei, ucigand cel puțin 15 persoane și ranind alte 50, a anunțat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters , CNN și The Kyiv Independent. ⚡️Zelensky: Russia attacks…

- Rusia a lansat rachete asupra unei stații de cale ferata din regiunea centrala ucraineana Dnipropetrovsk, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite axata pe Ucraina, relateaza Reuters și Mediafax. Fii…

- Rusia a cerut din nou, luni, Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite sa organizeze o reuniune marti in problema centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, a declarat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski intr-un interviu aparut joi in South China Morning Post , transmite Reuters cu referire la Agerpres . In cadrul interviului,…

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu aparut joi in South China Morning Post, transmite Reuters. Liderul ucrainean a indemnat China sa isi foloseasca…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter , potrivit…

- Rusia vrea razboi mondial, incercand sa extinda confruntarea militara și in afara Europei. Un inalt oficial de la Moscova a acuzat Japonia ca ar avea „planuri revizioniste” in ceea ce privește Japonia. Aceasta idee a fost enunțata de secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolay Patrushev,…

- Ucraina a solicitat o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la cele mai recente bombardamente rusesti impotriva unor tinte civile. Reuniune va avea loc astazi la ora 19:00 GMT.Conform anuntului facut de presedintia albaneza a Consiliului de Securitate al ONU, atacul cu racheta…