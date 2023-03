Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 17 persoane, inclusiv doi copii, au murit in urma incendiului la depozitul de carburanți din Jakarta. Alte 60 de persoane ranite și sute de oameni au fost evacuați dupa incendiul de la depozitul Plumpang al Pertamina, potrivit The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cel putin 29 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite cand un tren de pasageri care transporta peste 350 de persoane s-a ciocnit cu un tren de marfa, marti seara, cu putin inainte de miezul noptii, in Tempi, in centrul Greciei, in apropiere de orasul Larissa, a anuntat serviciul de pompieri…

- Cel putin 24 de persoane, printre care haitieni, au murit sambata dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe o faleza dintr-un motiv necunoscut in regiunea Piura, la nord de Lima, potrivit politiei, care a anuntat initial 25 de decese, informeaza AFP si EFE. Fii la curent cu cele mai…

- Ploile abundente care au cazut dupa ce furtuna tropicala Cheneso a atins uscatul in Madagascar au ucis 16 persoane, in timp ce alti 17 oameni sunt dati disparuti, a anuntat Biroul guvernamental de gestionare a riscurilor si catastrofelor, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cel puțin cinci persoane au murit și alte zece sunt date disparute in urma scufundarii unei ambarcațiuni cu migranți la bord in apropiere de Tunisia, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cel putin patru persoane au fost ucise joi in regiunea Ucraineana Herson (sud), anunta presedintia ucraineana ne, relateaza CNN, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 sunt in continuare date disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren care au lovit regiuni sudice si estice din Filipine in weekendul 24-25 decembrie, au anuntat duminica surse oficiale, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cel putin 120 de persoane au murit in Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo, in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate de ploi torentiale, potrivit unui document guvernamental consultat marti de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…