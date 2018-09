Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 25 ranite miercuri in Afganistan in urma unui dublu atentat sinucigas comis intr-un cartier siit din Kabul, au anuntat responsabili afgani, transmite France Presse. Prima explozie a survenit atunci cand un kamikaze si-a detonat incarcatura exploziva in interiorul…

- "Din pacate, exista victime. Natura exploziei nu este inca cunoscuta", a declarat un purtator de cuvant al politiei, Hashmat Stanikzai. Ministerul de Interne a confirmat ca a avut loc o explozie si a anuntat un bilant de noua morti si 11 raniti. Un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii a confirmat…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise marti in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, unde indivizi inarmati au atacat o cladire guvernamentala, dupa ce un kamikaze si-a detonat o incarcatura exploziva la intrarea in aceasta cladire, relateaza agentiile Reuters si dpa. Atacul ilustreaza situatia precara…

- Un atentat sinucigas comis, duminica, in fata sediului Ministerului Dezvoltarii din Kabul, s-a soldat cu cel putin zece morti, conform unui prim bilant, relateaza AFP (news.ro).Un kamikaze a venit in fata ministerului si a declansat dispozitivul exploziv avut asupra lui. Purtatorul…

- Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas comis marti in orasul afgan Jalalabad, in estul tarii, transmite Reuters, citand oficiali guvernamentali, informeaza Agerpres.Un purtator de cuvant al departamentului de sanatate din Jalalabad a confirmat decesul a zece persoane.…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…