- Numarul victimelor cutremurelor din Japonia crește pe masura ce echipele de intervenție reușesc sa ajunga in zonele cele mai afectate. Surse japoneze anunța ca, in prezent, sunt cel puțin 48 de cadavre.Jurnaliștii locali japonezi citeaza oficiali locali care spun ca peste 48 de persoane au murit…

- Cel putin 22 de persoane au murit in urma erupției vulcanului Marapi, situat in vestul Indoneziei. Bilanțul victimelor a crescut dupa descoperirea altor excursionisti decedati, au anuntat marti seara echipele de salvatori, care cauta in continuare o persoana data disparuta, informeaza AFP, potrivit…

- Cum arata bilanțul victimelor din Nepal, dupa cutremurul puternic ce a avut loc vineri, 3 noiembrie 2023. Cel puțin 128 de persoane și-au pierdut viața in urma seismului. Alți zeci de oameni au suferit rani din cauza cladirilor și locuințelor ce s-au prabușit peste ei. Ce magnitudine a atins cutremurul.…

- Vin noi informații de pe frontul din Israel. Din pacate, MAE a anunțat decesul altor doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, in urma atentatelor din Israel- Fasia Gaza. In total, patru romani au pierit in aceasta țara de la izbucnirea conflictului armat. Razboi in Israel. Crește bilanțul…

- Cutremurul cu magnitudinea 6,3, urmat de patru replici consecutive, de magnitudini de 5,5, 4,7, 6,3, 5,9 grade, intr-o singura ora, au zguduit sambata provincia Herat din vestul Afganistanului. In Herat, considerata capitala culturala a Afganistanului, numerosi locuitori si comercianti au fugit din…

- Cutremurul cu magnitudinea 6,3 care a zguduit sambata provincia Herat din vestul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 14 morti si 78 de raniti, a declarat un oficial, precizand ca bilantul ar putea creste odata cu gasirea altor cadavre sub daramaturi, transmite AFP, preluata