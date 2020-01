Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters, titrat de Agerpres. Avionul…

- Potrivit poliției, cel puțin șase persoane au fost ucise în nordul Indiei în ultima zi de proteste împotriva noii legi a cetațeniei, relateaza BBC .Șeful poliției din regiunea Uttar Pradesh, OP Singh, a mai spus agenției de știri Reuters ca alți 32 au fost raniți. Cel puțin…

- Cel putin sapte combatanti ai unui grup paramilitar au fost ucisi in urma unui atentat sinucigas produs joi in orasul irakian Samara, situat la nord de Bagdad, anunta armata irakiana, citata de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Panica in sistemul de aparare și ordine…

- Cel puțin 28 de protestatari au fost uciși joi de forțele de ordine in Irak dupa incendierea de catre manifestanți a Consulatului Iranului din orașul Najaf, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Astfel, 24 de persoane au fost ucise dupa ce forțele de securitate au deschis focul asupra…

- Guvernul de la Londra a dezmintit informatiile publicate sambata de cotidianul Financial Times potrivit carora va incerca sa slabeasca drepturile lucratorilor dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Cotidianul financiar a publicat extrase din documente…

- Cel putin noua civili au fost ucisi in nord-estul Siriei de la inceperea ofensivei militare a Turciei, anunta grupul insurgent Fortele Democratice Siriene (SDF), conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta iși ‘toarna’ foștii colegi din PSD: ‘Am sute de mesaje…