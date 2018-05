Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata în urma mai multor furtuni produse duminica în nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. În statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vântului puternic…

- In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea zidurilor mai multor case, a doborat stalpi de electricitate si a destelenit copaci. Aceste decese au avut loc la zece zile dupa o furtuna care a provocat moartea a peste 130 de persoane…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma mai multor furtuni produse duminica in nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma mai multor furtuni produse duminica in nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea…

- Cel putin 74 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand…

- Cel putin 28 de persoane au murit in Indonezia dupa ce au baut bauturi alcoolice contrafacute. "Victimele au decedat dupa o zi sau doua de cand au baut lichior contrafacut", a declarat seful politiei din Jakarta, Indra Jafar.Politia a arestat o persoana suspectata ca a vandut bauturi alcoolice…

- Cel putin 28 de persoane au decedat, in ultima saptamana, in capitala indoneziana Jakarta, dupa ce au cumparat bauturi alcoolice contrafacute, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, citand presa locala.

- Cel putin zece persoane au decedat, iar alte sase au fost ranite, in urma prabusirii unui hotel din orasul Indore, in zona centrala a Indiei, a anuntat un oficial al politiei locale, informeaza cotidianul Times of India.