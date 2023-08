Stiri pe aceeasi tema

- Inundații China: Cel putin 11 morti si 27 de disparuti in urma ploilor si inundatiilor din BeijingPloile abundente si inundatiile care au lovit Beijingul si imprejurimile sale de cateva zile au provocat moartea a cel putin 11 persoane si disparitia altor 27, a anuntat marti presa oficiala chineza,…

- Cel putin 15 persoane au murit si 19 sunt date disparute luni, dupa ce un feribot s-a scufundat in largul coastei insulei Sulawesi din Indonezia, au declarat responsabili ai operatiunilor de cautare si salvare, potrivit AFP, citata de Agerpres.Ambarcatiunea s-a scufundat cu 40 de persoane la bord…

- Bilantul deceselor in urma ploilor torentiale abundente si al inundatiilor in Coreea de Sud a crescut la cel putin 40.Bilantul deceselor in urma ploilor torentiale abundente si al inundatiilor in Coreea de Sud a crescut la cel putin 40, potrivit presei locale, informeaza DPA, conform Agerpres.…

- Cel puțin 11 oameni au murit in Pakistan in urma unor furtuni insotite de ploi torentiale, au anuntat luni oficiali din aceasta tara. Alți 14 au fost raniți in urma unor evenimente asociate ploilor. Aceste precipitații pre-musonice abundente vin dupa un val de canicula.

- Haiti: Cel putin 42 de morti in urma inundatiilor. Ploile torentiale care au lovit Haiti in weekend au facut cel putin 42 de morti si 11 disparuti, potrivit unui bilant dat publicitatii luni de protectia civila, informeaza AFP. CITESTE SI BREAKING NEWS Oficial - UE prelungește restrictiile pentru…

- Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in provincia Avellino din centrul Italiei, in urma inundațiilor. Ploile torențiale din ultimele ore au dus la noi inundații devastatoare, in regiunea aflata in apropiere de Napoli.

- E o situatie dramatica in Italia din cauza inundațiilor. Pana acum, 9 oameni au murit și mai multi au fost dati disparuti. 50 de mii de oameni au ramas fara electricitate, iar liniile de comunicații din zonele afectate au cazut.

- Cel puțin cinci oameni au murit miercuri in urma inundatiilor care au lovit regiunea Emilia-Romagna, nordul Italiei, se arata intr-un bilanț provizoriu al autoritaților italiene. De asemenea, mii de persoane au fost evacuate, alesii locali avertizandu-i pe locuitori ca sunt in continuare in pericol.