Cel puțin 100 de sicrie și urne au ajuns într-un pârâu, după o alunecare de teren, în Italia Imagini de groaza din Italia! Cel putin 100 de sicrie si urne au ajuns intr-un parau dupa ce o alunecare de teren a afectat cimitirul din S. Agata dei Goti, provincia italiana Benevento. Aproximativ 20 de sicrie si 80 de urne au ajuns intr-un torent dupa ce o aripa a cimitirului din S. Agata dei Goti, in provincia Benevento, s-a prabusit. Prima ipoteza este ca alunecarea de teren s-a produs din cauza ploilor puternice care au afectat regiunea Campania. Familiile celor peste 100 de morti au cerut o “interventie urgenta” pentru recuperarea cadavrelor care au ajuns in parau, conform aradon.ro . De… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

