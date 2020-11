Cel puţin 100 de incendii, declanşate de fulgere în statul Australia de Sud Circa 100.000 de fulgere au lovit statul Australia de Sud in cursul noptii de marti spre miercuri, provocand pene de curent majore si 146 de incendii, au relatat media locale, potrivit DPA. Incendiile de vegetatie au fost alimentate de conditiile meteo extreme si de vremea calda si uscata, insa pana miercuri dimineata s-a reusit controlarea focarelor, potrivit Serviciului de Pompieri din Australia de Sud. Cel mai important dintre aceste incendii a mistuit o suprafata de 95 de hectare din zona Lake Gilles, o localitate situata la aproximativ 278 de kilometri nord-vest de capitala statului, Adelaide.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 100.000 de fulgere au lovit statul Australia de Sud in cursul noptii de marti spre miercuri, provocand pene de curent majore si 146 de incendii, au relatat media locale, potrivit DPA, informeaza AGERPRES.Incendiile de vegetatie au fost alimentate de conditiile meteo extreme si de vremea…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la Ferma Visani din Insula Mare a Brailei, la o instalatie de produs peleti din lucerna, in urma evenimentului fiind anuntate trei victime, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Braila, Stefan Stoian.Citește…

- Tinerii sunt mai putin satisfacuti de democratie si mai dezamagiti in prezent decat in orice alta perioada a ultimului secol, mai ales in Europa, America de Nord, Africa si Australia, din cauza inegalitaților de avere și venituri, arata un studiu facut de Universitatea Cambridge, citat de Reuters.

- Un raport al Associated Press arata ca cel putin 8 milioane de americani au fost expusi in ultimele luni norilor de fum produs de incendiile de vegetatie. Spitalele din California si alte patru state au inregistrat o crestere masiva a bolnavilor cu probleme pulmonare, iar estimarile arata ca cel putin…

- Circa o jumatate de milion de persoane din Oregon au fost evacuate in timp ce zeci de incendii extreme, alimentate de vant, au mistuit vineri Coasta de Vest a Statelor Unite, distrugand sute de locuinte si provocand moartea a cel putin 16 persoane, au anuntat autoritatile, citate de Reuters.…

- Peste 10.000 de pompieri au continuat joi lupta cu numeroasele incendii de amploare din statul american California care au condus la evacuarea a mii de locuitori si la decesul a cel putin patru persoane, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres. Trei oameni au murit in comitatul Napa, iar o alta…

- Peste 10.000 de pompieri au continuat joi lupta cu numeroasele incendii de amploare din statul american California care au condus la evacuarea a mii de locuitori si la decesul a cel putin patru persoane, informeaza agentia DPA. Trei oameni au murit in comitatul Napa, iar o alta persoana…