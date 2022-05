Stiri pe aceeasi tema

- Un individ a deschis focul sambata intr-un supermarket din Buffalo, statul american New York, anunța The Guardian . Cel puțin 10 persoane au fost ucise. Numarul raniților inca nu a fost comunicat de poliție. Atacul a avut loc dupa-amiaza, la Tops Friendly Market, intr-un cartier locuit preponderent…

- Politia din Paris a deschis focul asupra unui vehicul care a incercat sa loveasca autospeciala in apropiere de centrul capitalei Frantei. Doua persoane au murit, iar una e ranita, potrivit presei locale.

- Un atac armat a avut loc, joi seara, in centrul capitalei Israelului, Tel Aviv. Doi oameni au fost rapuși de gloanțe și 12 au fost raniți. Patru dintre aceștia sunt in stare critica. Focul a fost deschis in mai multe puncte, de-a lungul strazii Dizengoff, una dintre cele mai aglomerate din Tel Aviv.…

- Doua persoane au fost ucise, miercuri, cand un barbat inarmat a deschis focul intr-un restaurant McDonald’s din Zwolle, nordul Olandei, au indicat politia si presa olandeza. “Doua persoane au fost ucise intr-un atac armat”, a informat politia pe Twitter, radioul local RTL Oost precizand ca incidentul…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise marti in atacuri armate la periferia metropolei Tel Aviv din Israel, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP. Politia a precizat ca l-a ucis pe atacator, fara a-i dezvalui identitatea.

- Un atacator arab a impuscat mortal cel putin cinci persoane intr-o serie de atacuri armate intr-o suburbie a orasului Tel Aviv din Israel, au anuntat serviciile de salvare locale, informeaza Reuters. Politia a precizat ca l-a ucis pe atacator, fara a-i dezvalui identitatea.

- Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova pentru a-l avertiza ca exista riscul ruperii relatiilor diplomatice. Intre timp, președintele Zelenski le-a cerut europenilor, in special germanilor, sa inceteze orice tip de comerț cu Moscova.

- Razboiul din Ucraina: Șapte morți, intre care un copil, dupa ce trupele ruse au deschis focul asupra unui convoi de civili Serviciul de informatii ucrainean acuza sambata Rusia ca a tras asupra un convoi in care erau evacuati femei si copii din satul Peremoha, in regiunea Kiev, omorand sapte persoane,…