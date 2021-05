Stiri pe aceeasi tema

- Tesla Motors, celebra companie fondata de Elon Musk, are de acum site in limba romana și un mic punct oficial de vanzare intr-un mall din București. Model 3 costa de la 42.990 euro, iar Model S, de la 89.900 euro. Cea mai scumpa versiune de Model S este 150.000 de euro. Tesla a deschis stații de incarcare…

- Dupa un avans de 1,5% consemnat in martie, prețurile locuințelor din Romania au crescut cu 1,2% in aprilie, de la 1.379 de euro pe metru patrat util, la 1.396 de euro pe metru patrat util. Pretențiile proprietarilor au fost mai ridicate in toate cele șase mari orașe monitorizate constant de Imobiliare.ro.…

- ■ in urma cu citeva saptamini, primarul vorbea de construirea unui nou spital ■ numai ca, o asemenea investitie ar putea costa 300 milioane euro ■ fiecare spital ar putea primi cel mult 2,5 milioane euro ■ Primarul Leonard Achiriloaei afirma intr-o conferinta de presa ca avusese o serie de intilniri,…

- Prețurile apartamentelor au crescut in luna martie. Cele mai mari din țara au fost inregistrate in Cluj și București. In Timișoara, s-au scumpit apartamentele vechi cu 0,9%, in timp ce apartamentele noi au inregistrat o scadere de 1,9%.

- Un nou parc va fi amenajat in București și va purta numele lui Tudor Arghezi. Spațiul verde va fi amenajat la intersecția bulevardului Metalurgiei cu strada Drumul Dealul Bisericii și va purta numele scriitorului Tudor Arghezi. Denumirea a fost astfel aleasa, deoarece scriitorul a trait in Sectorul…

- Virusul Covid -19 a suferit o mutație si in tara noastra, mutație numita N439K, dupa cum transmite Romania TV. Tulpina a fost depistata prima data in Romania in luna mai 2020, dar autoritațile de la Bucuresti nu au comunicat nimic pe acest subiect.Aceasta mutatie a fost descoperita la Institutul „Cantacuzino”,…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe spune ca intenția primariei Sector 2 de a schimba numele parcului 'Sfantul Ștefan' pare sa fie un element dintr-un „program concertat de atac” la adresa BOR. Citește și: ALERTA - Parlamentul a deblocat angajarile la stat: Posturile vacante din administrația publica…

- Andreea Balan a inceput de curand sa faca lucruri pe care pana acum le-a ratat din cauza lipsei de timp. De pilda, a invațat sa schizeze, sa patineze, sa mearga cu un velier sau chiar sa se distreze prin parcuri. Cea mai recenta aventura s-a petrecut in Parcul Cișmigiu din București, unde se afla un…