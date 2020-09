Stiri pe aceeasi tema

- Cel mic a primit ingrijirere medicala timp de 17 zile, fiind internat la ATI timp de 11 zile. Acesta a fost dependent de masca de oxigen, iar in momentul in care starea sa de sanatate s-a imbunatatit, a fost transferat la sectia de pneumologie. Citeste si: Primul copil roman internat la ATI!…

- Starea de sanatate a celui mai tanar pacient cu coronavirus din Romania care a ajuns la Terapie Intensiva a evoluat in bine. Minorul poate respira singur și in zilele urmatoare va fi transferat la sectia de pneumologie. „Are o stare generala buna, nu mai are un necesar de oxigen, este in continuare…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca starea copilului de 9 ani diagnosticat cu maladia Kawasaki, care a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, este stabila. Nelu Tataru a anuntat si cate paturi la Terapie Intensiva exista pentru copiii diagnosticati cu COVID-19, transmite Agerpres.Ministrul Sanatatii…

- Un baiat de 8 ani din Buzau este primul copil din Romania infectat cu SARS-CoV-2 care a ajuns la Terapie Intensiva. Acesta a fost diagnosticat cu boala Kawasaki, care ar fi fost declansata de coronavirus. Inițial, parintii baiatului au fost diagnosticati cu noul coronavirus, la Buzau, testul copilului…

- Un baiat in varsta de opt ani din Buzau, infectat cu coronavirus, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava, dupa ce s-a infectat cu acest virus, și primul diagnosticat cu Sindromul Kawasaki, o afectiune…

- Un copil infectat cu Covid-19 a ajuns la secția de Terapie Intensiva dupa ce inițial a fost suspectat de meningo-encefalita. Parinții acestuia au fost ambii diagnosticați cu coronavirus. Copilul in varsta de doar opt ani a ajuns inițial la UPU Buzau acuzand dureri de cap și febra. Primul test pentru…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a inregistrat, luni, decesul celui mai tanar pacient infectat cu COVID-19, un barbat de 18 ani internat la Spitalul CFR din Galati. Tanarul avea mai multe comorbiditati, cea mai grava fiind o tumora cerebrala. El a fost internat la Spitalul ‘Bagdasar-Arseni’…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca azi noapte a fost transferat un pacient Covid de la București la Ploiești, asta pentru ca nu mai sunt locuri la ATI in Capitala.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 89: Care e sensul sa ma duci 48 de ore la spital? ”Aseara s-a luat…