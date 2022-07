Stiri pe aceeasi tema

- First Bank, fosta Piraeus, a scazut doua pozitii in topul integral, in timp ce Banca Romaneasca si Intesa SanPaolo au ajuns pe pozitiile 14 si 15 Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Cinci planete majore din sistemul nostru solar vor straluci puternic la rand in timpul unei rare conjunctii planetare incepand de vineri, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un strat de nisip a acoperit capitala Dakar de joi, un fenomen neobisnuit care prezinta un risc "crescut" pentru persoanele fragile si afecteaza mai multe regiuni din Senegal, potrivit Agentiei Nationale de Meteorologie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Deputatul PSD Laura Vicol a tras un semnal de alarma cu privire la un fenomen ingrijorator pentru țara noastra, mai exact, scaderea dramatica a populației Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presa din Peninsula Iberica anunta sosirea lui Kylian Mbappe de la Paris Saint-Germain la Real Madrid pentru un salariu anual de 30 de milioane de euro si un bonus (suma primita la semnarea contractului) record la semnatura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un val neobisnuit de demisii in randul guvernatorilor regionali a avut loc marti in Rusia, relateaza DPA. In numai cinci ore, cinci guvernatori regionali din diferite parti ale tarii au anuntat fie ca vor demisiona, fie ca nu vor mai candida pentru un nou mandat. Fii la curent cu cele mai…

- Autoritatile germane au anuntat marti arestarea celui de-al saptelea suspect dupa un furt spectaculos de diamante comis in urma cu doi ani si jumatate intr-un muzeu din Dresda, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In pofida pregatirilor Uniunii Europene de a interzice petrolul rusesc, rubla a atins maximul ultimilor 2 ani, conform Business Insider. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…