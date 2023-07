Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea de piata a grupului informatic american Apple a trecut vineri, inca odata, pragul de 3.000 de miliarde de dolari, investitorii mizand pe capacitatea producatorului telefoanelor iPhone de a-si creste veniturile, chiar daca in paralel exploreaza noi piete, precum realitatea virtuala, transmite…

- Patronul unui restaurant de lux din Cluj pare complet rupt de realitatea din Romania. Recent, el a anunțat ca va vinde in localul sau cel mai scump burger din lume. Astfel, el va dobori recordul stabilit in SUA, unde intr-un restaurant se vinde un burger cu 6.000 de dolari

- Cel mai scump loc de parcare din municipiul Botoșani. Prima licitație din acest an Municipalitatea botoșaneana a organizat astazi, 20 iunie, prima licitație din acest an pentru rezervarea locurilor noi de parcare și locurilor pentru care nu s-a platit taxa de rezervare pe 2023. La licitație s-au inscris…

- China este in continuare un partener economic important pentru Romania, ocupand locul doi in topul țarilor din afara UE cu care țara noastra realizeaza schimburi comerciale. In 2022, volumul total al schimburilor comerciale romano-chineze s-a ridicat la 9 miliarde de dolari, in crestere cu 3,1% comparativ…

- Ceasul ultimului imparat al Chinei a fost vandut la o licitație din Hong Kong cu suma record de 6,2 milioane de dolari, informeaza Mediafax.Un ceas care a aparținut ultimului imparat al dinastiei Qing din China a fost vandut marți la o licitație din Hong Kong pentru suma record de 6,2 milioane de…

- Apple a depașit substanțial așteptarile pieței, cu venituri de aproape 95 de miliarde de dolari in perioada ianuarie-martie, din care compania californiana a obținut un profit net de 24 de miliarde de dolari, pe fondul incetinirii economiei mondiale, potrivit AFP.

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, este disperat dupa imagine, dar astazi este protagonistul unei gafe de proporții ceea ce demonstreaza ca habar nu are de ceea ce se intampla dincolo de bara din fața. In fiecare an, peste 90 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, marcheaza la 1 Mai Ziua internationala…

- Scheletul de Tyrannosaurus rex scos la licitatie in Elvetia, la Zurich, saptamana aceasta a fost cumparat de fundatia belgiana Phoebus si urmeaza sa fie expus in noul centru cultural al acesteia din Anvers, Belgia, a anuntat vineri casa de licitatii Koller, transmite agentia DPA.