Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au decis sa-i țina la domiciliu pe cei cu forme usoare ale bolii COVID-19 pentru a reduce numarul infectarilor, dar casele celor izolați au devenit un nou focar de infectie in Italia, cred mai mulți medici italieni, citați de New York Times. „Este o bomba cu ceas”, spune Andrea…

- Oricat de rau este coronavirusul și boala COVID-19 pe care o provoaca, avertismentele cresc in ceea ce privește o amenințare mult mai mare, cu potențialul de a ucide 90% din populația Statelor Unite, potrivit unei analize www.washingtonexaminer.com/, citate de financialintelligence.ro. “Am vazut acest…

- Coronavirusul infecteaza și ucide oameni negri din Statele Unite, la rate disproporționat de mari, conform datelor publicate de mai multe state și orașe mari, scrie New York Times. O alta sursa arata ca 22% din americanii testati sunt bolnavi de COVID-19, adica 400.000 din 1.8 milioane de cetațeni…

- Nu mai puțin de 2 milioane de maști FFP2, destinate personalului medical aflat in prima linie in lupta cu noul coronavirus (SARS-COV-2 / COVID – 19) au ajuns marți dupa-amiaza in Romania. Achiziția de maști de protecție care vor ajunge in spitalele romanești a fost facuta prin compania Unifarm S.A. …

- Peste 90.000 de persoane sunt verificate zilnic, cu privire la respectarea regulilor de parasire a domiciliului, a declarat, sambata, secretarul de stat Bogdan Despescu. Nu mai puțin de 30.000 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor, aflandu-se in misiune. Dispozitivelor de polițiști,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 260 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodata, in ultimele 24 de…

- Șapte spitale din țara, care au și unitați de primi urgențe, vor fi sponsorizate cu suma totala de 10.033.000 lei de compania Hidrolectrica. “Acționariatul Hidroelectrica a aprobat astazi, 30 martie, in cadrul unei ședințe extraordinare, sponsorizarea unui numar de șapte instituții medicale, cu unitați…

- Foarte mulți romani au incasat amenzi usturatoare, zilele trecute, pentru ca s-au intors de la munca dupa ora 22.00, fara sa aiba declarația pe propria raspundere „la purtator”. Pentru unii a fost o nimica toata sa plateasca cei 100 de lei amenda, dar pentru alții a fost o tragedie, salariile fiind…