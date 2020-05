Cel mai puternic ciclon al secolului XXI face prăpăd în Asia. Cel puţin 84 de morţi, potrivit unui bilanţ parţial VIDEO Bilantul uman al acestui ciclon - cel mai puternic din secolul al XXI-lea la Golful Bengal - ramane foarte incert, din cauza amplorii dezastrelor si intreruprii telecomunicatiilor. Bilanturile oficiale ale celor doua tari anuntau cel putin 84 de morti, bilanturi probabil foarte partiale. Format in weekend in largul Indiei, Amphan a atins uscatul miercuri seara, la sud de marele oras Calcutta, insotit de rafale de vant de aproximativ 165 de kilometripeora si de ploi diluviene. Peste trei milioane de oameni au fost evacuati si adapostiti odata cu apropierea ciclonului. Ciclonul a provocat… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

