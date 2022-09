Stiri pe aceeasi tema

- „Respingem cu fermitate acest narativ care a fost prezentat și cred ca este de la sine ințeles sa corectam aceste mesaje. Nu iși dorește nimeni acest razboi in afara de Rusia. O amenințare cu arme nucleare, mai mult sau mai puțin, imporiva Europei este absolut inacceptabila.Nu putem sa tratam cu ușurința…

- „Respingem cu fermitate acest narativ care a fost prezentat și cred ca este de la sine ințeles sa corectam aceste mesaje. Nu iși dorește nimeni acest razboi in afara de Rusia. O amenințare cu arme nucleare, mai mult sau mai puțin, imporiva Europei este absolut inacceptabila.Nu putem sa tratam cu ușurința…

- ”Suntem la un scenariu moderat, e un scenariu asemanator cu cel de iarna trecuta, nu vedem schimbari semnificative in clima, doar cu siguranta am constatat pentru iarna aceasta, pe prognoza, un consum mai redus decat iarna trecuta, datorita unor restrangeri de activitati economice”, a spus secretarul…

- Rusia respinge acuzațiile privind descoperirea a sute de cadavre și a unei gropi comune de la Izium, din estul Ucrainei, pe care le considera minciuni, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. Ucraina acuza forțele

- Ministrul Apararii de la Kiev Oleksei Reznikov vorbește despre ”o etapa de stabilizare” in evoluția razboiului din Ucraina, declarand pentru CNN ca ”cel mai rau scenariu” privind invazia rusa a fost depașit. Intrebat daca razboiul a intrat intr-un blocaj, oficialul ucrainean a raspuns: ”Suntem intr-o…

- Pregatirea trupelor ucrainene pentru o contraofensiva in sudul Ucrainei a fost o prioritate pentru Statele Unite și Marea Britanie in ultimele luni, scrie jurnalistul și scriitorul american David Ignatius in Washington Post, citat de ziare.com. El a menționat ca forțele ucrainene de pe linia frontului…

- Generalul Vadim Skibitsky, sef adjunct al serviciului ucrainean de informatii militare, spune ca Rusia nu are de gand sa inceteze razboiul si operatiunile din Ucraina. Vadim Skibitsky a participat la emisiunea InSecuritate de la Aleph News: Adjunctul serviciului ucrainean de informatii militare declara…

- Scenariu privind finalul razboiului din Ucraina. Cand se va apropia de atingerea scopului sau, Rusia va fi prea obosita sa mai faca ceea ce și-a propus. Lordul Dannatt, fostul șef al armatei britanice, a declarat ca este de parere ca Rusia va cuceri tot Donbasul și „in acel moment razboiul va intra…