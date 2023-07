Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou film semnat de Cristi Puiu, „MMXX", va avea premiera mondiala in cadrul competitiei oficiale a celei de-a 71-a editii a Festivalului International de Film de la San Sebastian, informeaza un comunicat transmis vineri Agerpres.

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a afirmat sambata ca, pentru zece zile, municipiul Sibiu este capitala culturala mondiala, multumita Festivalului International de Teatru, care a inceput cu o zi in urma si se va termina pe data de 2 iulie, conform Agerpres."Performanta domnului Constantin Chiriac,…

- „Visul” - cel mai nou lungmetraj regizat de Catalin Saizescu („Scurtcircuit”, „Milionari de weekend”) - va fi prezentat in premiera mondiala in cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediția 22, secțiunea Zilele Filmului Romanesc.

- Noul BMW Seria 5 și BMW i5 (adica Seria 5 electric, pentru prima data in istorie) au fost dezvaluite online. Totodata, mașina va fi prezentata presei in seara zilei de 24 Mai 2023, in majoritatea țarilor, inclusiv in Romania. Prețurile cu TVA pentru piața locala pornesc de la 58.954 Euro pentru motorizarile…

- ANIMALUL DE COMPANIE ESTE FIINȚA VIE, NU UN BUN MOBILDoi avocați oradeni au dovedit in instanța ca animalul de companie este ființa vie, capabila de emoții, nu bun mobil. Astfel ca in cazul unui partaj, un caine a fost incredințat in condiții asemanatoare celor aplicate pentru copiii cuplului ce divorțeaza.Dupa…

- Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Arhitectura și Design Concentrico se va desfașura, in perioada 27 aprilie - 2 mai 2023, in orașul Logrono (Spania), iar Romania va fi din nou prezenta, cu instalația „Fresaˮ/„Capșunaˮ, realizata de arhi

- Teatrul de Balet Sibiu, prima companie internaționala de dans din Romania, care reunește in componența sa 38 de dansatori profesioniști din Republica Dominicana, Cuba, SUA, Canada, Australia, Noua Zeelanda, Japonia, Portugalia, Spania, Italia, Franța, Mar

- Un spital din Spania anunța o intervenție de pionerat in transplantul pulmonar, printr-o procedura in care au folosit un robot cu patru brate și utilizand o noua cale de acces in toracele pacientului, care nu mai necesita separarea coastelor si deschiderea pieptului. Medicina evolueaza, iar robotica…