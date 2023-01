Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos cauta sa inchida anul acesta cel mai mare zacamant de gaze naturale din Europa, din cauza problemelor de siguranta, a informat duminica publicatia britanica Financial Times (FT), citand oficiali guvernamentali, transmite Bloomberg.

- In timp ce atenția globala era indreptata spre razboiul ruso-ucrainean, valul de scumpiri și criza energetica, activitatea solara a luat amploare. Astronomii prevestesc o furtuna solara de amploare care ar putea lasa Pamantul fara curent electric și ar putea cauza moartea a miliarde de oameni. Specialiștii…

- Prețul gazelor naturale in Europa au scazut la cel mai scazut nivel din 2021, in condițiile in care temperaturile blande reduc cererea pentru incalzire, iar condițiile de viscol au redus utilizarea combustibilului in producția de energie, relateaza Bloomberg. Contractele futures de referința au scazut…

- Impozitul pe profit exceptional este ”contraproductiv”, descurajeaza investitiile si submineaza increderea investitorilor, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Exxon, Casey Norton. Exxon va lua in considerare taxa, in timp ce ia in considerare investitiile viitoare de mai multe miliarde de euro…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri cu 9%, sub 100 euro pentru un Megawatt-ora, si se indreapta spre a patra zi de declin, deoarece importurile aproape record de gaze naturale lichefiate (GNL) si stocurile mai mari decat in mod obisnuit au atenuat

- UE a amenințat Twitter-ul lui Elon Musk cu o interdicție la nivel european daca miliardarul nu respecta regulile stricte ale Uniunii cu privire la moderarea conținutului, transmite Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Europa risca sa nu aiba suficiente gaze naturale in iarna 2023-2014, trage joi un semna de alarma Agentia Internationala a Energiei (AIE), care indeamna guvernele ”sa actioneze imediat” - in vederea unei scaderi a cererii, relateaza AFP. Aproximativ 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale ar…