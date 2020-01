Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Aiud și-a agresat prietena intr-un local public. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru tulburarea ordinii liniștii publice, iar polițiștii au sesizat instanța de judecata intrucat barbatul avea interdicția de a patrunde in locuri unde se consuma alcool. La data de 22 ianuarie 2020, polițiștii…

- Un barbat din Nasaud, dat in urmarire internaționala de catre autoritațile judiciare austriece care au emis un mandat european de arestare, dupa ce a comis un furt in forma agravanta prin efracție, a fost depistat de polițiști chiar in localitatea de domiciliu. Curtea de Apel a admis cererea formulata…

- Liliana Rodica Trif o batrana care de mai bine de un an doarme pe strazi in Cluj Napoca, a fost descoperita de Gazeta de Cluj. Femeia se prezinta a fi stranepoata lui Avram Iancu, fost medic, iar acum, la batranețe a ajuns sa se lupte in instanța pentru a-și recupera locuința. Liliana Rodica…

- Instanta suprema a stabilit, vineri, sa prelungeasca masura preventiva a controlului judiciar in cazul ex-magistratului DNA Mircea Negulescu si fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, in dosarul in care au fost trimisi in judecata de SIIJ pentru pretinse fapte de represiune nedreapta si…

- ”Respinge ca nefondata cererea de stramutare formulata de petent Onuc Traian, inculpat în cauza penala nr. 3263/211/2017 a Tribunalului Cluj. Obliga petentul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Definitiva”, arata soluția pe scurt…

- Ieri, 25 noiembrie 2019, politistii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj, au pus in executare un mandat de arestare preventiva, emis de Judecatoria Blaj, fața de un tanar de 21 de ani, din municipiu. Pe numele acestuia, magistrații au emis un mandat de arestare…

- In fapt, știrea este ca impotriva unui om al legii, indiferent de structura din care provine, sau in care iși desfașoara acum activitatea, s-a luat masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timișoara a luat aceasta masura, polițistul…