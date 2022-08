Cel mai mare steag elveţian din lume desfăşurat pe o stîncă din Alpi Mai multe echipe de muncitori au desfasurat duminica cel mai mare steag elvetian din lume pe o stanca din Alpi pentru a marca ziua nationala a tarii, pe 1 august Drapelul de 6.400 de metri patrati, care prezinta crucea alba pe un fond rosu, cantareste aproximativ 700 kg si a necesitat 600 de ore de munca pentru a fi realizat, a declarat compania de drapele Heimgartner. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

