Cel mai mare schimb de prizonieri: 144 de militari, inclusiv 95 de apărători de la Azovstal, se întorc acasă Ucraina a anuntat, miercuri, ca a realizat cel mai mare schimb de prizonieri cu Rusia, fiind vorba de 144 de soldati, inclusiv 95 de "aparatori ai Azovstalului", otelaria din Mariupol (sud-est), care aparasera acest oras-port asediat de armata rusa timp de cateva saptamani inainte de a se preda, relateaza AFP. "Acesta este cel mai mare […]

