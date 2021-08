Stiri pe aceeasi tema

- Extragerea LOTO de ASTAZI iți poate aduce cel mai mare premiu din istoria Loteriei Naționale. Cat este reportul la Joker Extragerea LOTO de ASTAZI iți poate aduce cel mai mare premiu din istoria Loteriei Naționale. Cat este reportul la Joker Loteria Nationala organizeaza, duminica, noi extrageri, in…

- Un report-record de peste 29,51 milioane de lei (peste 6 milioane de euro) se inregistreaza la jocul Joker, categoria I, in cadrul tragerilor loto care au loc joi, potrivit unui comunicat remis luni de Loteria Romana. La Loto 6/49 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare…

- Categoria I a jocului Joker inregistreaza un nou report record de peste 29,21 milioane lei, respectiv 5,93 milioane de euro, in cadrul tragerilor loto care vor avea loc duminica, informeaza Loteria Romana, potrivit Agerpres. La Loto 6/49 reportul la categoria I este in valoare de peste 2,58…

- Categoria I a jocului Joker inregistreaza un report record de peste 29,12 milioane de lei, respectiv 5,91 milioane de euro, in cadrul tragerilor loto care vor avea loc duminica, informeaza Loteria Romana. La Loto 6/49 reportul la categoria I este in valoare de peste 1,94 milioane lei (aproximativ 394.500…

- Categoria I a jocului Joker inregistreaza un report record de peste 29,12 milioane de lei, respectiv 5,91 milioane de euro, in cadrul tragerilor loto care vor avea loc duminica, informeaza Loteria Romana. La Loto 6/49 reportul la categoria I este in valoare de peste 1,94 milioane lei (aproximativ…

- Tragerile Loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii Romanii au noroc, incepand cu ora 18.15.Duminica, 18 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 15 iulie, Loteria Romana a acordat peste 22.500…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 28,6 milioane lei (peste 5,81 milioane de euro), in cadrul extragerilor loto de joi, 10 iunie, informeaza Loteria Romana. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 878.000 de lei (peste 178.000 de…

- Un report de peste 28,48 de milioane de lei (peste 5,79 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto care au loc duminica, potrivit unui comunicat remis de Loteria Romana. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste…