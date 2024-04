Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu pune degetul pe rana Poliției: Succesul in combaterea traficului de droguri nu se poate obtine doar prin declaratii politiceMinistrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, luni, ca succesul in combaterea traficului de droguri nu se poate obtine doar prin declaratii politice,…

- Vladuța Lupau și Adi Rus se pregatesc de un nou capitol in viața lor. Cei doi voiau sa devina parinți din nou, iar dorința este pe cale sa se indeplineasca. Artista este insarcinata din nou și a dat marea veste in cadrul concertului de la Sala Palatului, atunci cand a pregatit un moment special pentru…

- "Vreau sa aduc o lamurire cu privire la divorțul lui, ca numele imi va fi luat: un divorț poate dura și 7 ani, exact cat a durat casatoria, depinde de avocat, poate sa-l faca sa țina și 10 ani, dar la final sa i se ia și hainele pentru mizeriile pe care le face, sunt multe dosare de divorț pe care le-am…

- Gabriela Firea a declarat miercuri dupa ce Catalin Cirstoiu a fost anunțat oficial candidat comun al PSD-PNL pentru Primaria București ca nu candideaza independent pentru aceasta funcție pentru ca "e om de echipa" și a susținut mereu asta. "Socotelile nu le poți incheia cu Bucureștiul cata vreme…

- Marian Cozma face dezvaluiri despre principalele motive de conflict din familia sa. De la ce pornesc discuțiile in casa artistului, dar și cat de permisiv este acesta cu cei doi fii pe care ii are. Declarații exclusive!

- Noul impozit introdus in premiera in Romania pentru proprietarii de imobile si autovehicule de lux nu poate fi pus in aplicare, desi aceștia sunt obligati sa-si plateasca noile dari pana la 30 aprilie. Angajații de la Finanțe spun ca nu exista inca norme de aplicare sau formulare pentru declarații

- La 4 zile de la inmormantarea Mioarei Roman, Oana Roman a facut cateva declarații emoționante pe una dintre rețelele de socializare. Fiica lui Petre Roman spune ca mama ei a fost condusa pe ultimul drum cu multa decența și ca aceasta a lasat in urma ei „o moștenire umana, intelectuala, sufleteasca,…

- Oana Pellea a facut cateva declarații pe Facebook, dupa ce Marius Manole s-a accidentat in timpul spectacolului pe care l-a avut ieri, 3 februarie, la Teatrul Național din București. Cu toate ca are de suferit, el nu iși suspendeaza activitatea. Aseara, la TNB, Marius Manole a jucat in spectacolul „Repetiție…