Stiri pe aceeasi tema

- Politia a transmis luni ca a arestat 28 de persoane implicate in violentele care au izbucnit duminica seara dupa o manifestatie uriasa pentru marcarea a 46 de ani de la revolta studenteasca impotriva juntei militare in 1973, relateaza AFP. "In anumite cazuri, grupuri de persoane au incercat…

- La Paris, au avut loc, astazi, lupte de strada, intre manifestanti si fortele de ordine, cu ocazia aniversarii unui an de la declansarea miscarii vestelor galbene. Politia a reusit sa controleze situatia, iar piata in care s-au inregistrat incidentele a fost evacuata. Autoritatile au anuntat ca au retinut…

- La Paris, au avut loc, astazi, lupte de strada, intre manifestanti si fortele de ordine, cu ocazia aniversarii unui an de la declansarea miscarii vestelor galbene. Politia a reusit sa controleze situatia, iar piata in care s-au inregistrat incidentele a fost evacuata. Autoritatile au anuntat ca au retinut…

- Autoritatile franceze au arestat 10 romani, „adevarati pirati ai soselelor”, care au speriat Europa cu modul in care reuseau sa sparga camioane… in timp ce acestea se aflau in mers pe sosea. „Adevarati pirati ai strazilor, capabili sa repereze un camion care li se pare interesant chiar de la iesirea…

- Șoferul camionului care a transportat 39 de migranți a declarat ca ar fi leșinat in momentul in care a vazut cadavrele, potrivit The Telegraph. Ancheta privind descoperirea macabra in Marea Britanie continua dupa ce 39 de migranți au fost gasiti fara viata, in camionul frigorific, care a intrat zilele…

- Politia britanica a perchezitionat doua imobile in Irlanda de Nord in noaptea de miercuri spre joi, dupa descoperirea cu o zi inainte in Regatul Unit a unui camion frigorific cu 39 de cadavre. In varsta...

- Parchetul federal belgian, care a deschis o ancheta in acest caz, a confirmat la randul sau ca respectivul container al camionului a 'trecut prin Zeebrugge marti, 22 octombrie'. 'Rezultatele preliminare ale anchetei dezvaluie faptul ca containerul camionului a ajuns la Zeebrugge la 22 octombrie,…

- Noua persoane au murit in urma unui schimb de focuri intre doua grupari de traficanți de droguri pe o șosea din statul mexican Guerrero, a anunțat joi Parchetul local, citat de Le Figaro, potrivit Mediafax.Mai multe astfel de grupari opereaza in zona și se infrunta frecvent. „Persoanele ucise…