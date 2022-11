Stiri pe aceeasi tema

- Joi 17 noiembrie va avea loc ceremonia de deschidere a celui mai mare incubator de afaceri din Regiunea Centru, Incubcenter din Targu Mureș. Evenimentul va avea loc pe strada Fabricii de Zahar 18 B, incepand cu ora 9:00. Proiectul finanțat din fonduri europene nerambursabile are ca scop crearea unui…

- Direcția fiscala locala Targu Mureș deschide un nou ghișeu in str. Calarașilor nr. 26 – 28. Astfel, incepand cu 1 noiembrie 2022, targumureșenii pot depune declarații fiscale, viza pe contracte și/sau pot obține certificate de atestare fiscala la noul punct de lucru.Detalii: https://rb.gy/iwpf18 Direcția…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș lanseaza programul "Company Hour". Acesta se deruleaza an de an in cadrul universitații și ofera o interacțiune directa intre companii și studenți, prin intermediul unor evenimente de tip workshop. In cadrul…

- EUROPE DIRECT Regiunea Centru, alaturi de structura gazda – Agenția pentru Dezvoltare Regionala CENTRU – invita elevii și cetațenii din Regiunea Centru, ținand cont de frumusețea acestei toamne, la o sesiune de mișcare in aer liber. Alergarea poate fi o placere sau o alternativa pentru mersul cu mașina.…

- RomActiv Business Consulting SRL anunța publicarea pe site-ul https://protirgumures.romactiv.ro/ a variantei consultative a Metodologiei privind derularea unui concurs de Planuri de Afaceri organizat in cadrul proiectului "Abordare integrata a saraciei și excluziunii sociale in beneficiul comunitaților…

- Un incubator de afaceri pentru industrii creative va fi infiintat in municipiul Sfantu Gheorghe, printr-un proiect in valoare de 5,5 milioane de euro, initiat de autoritatile locale si Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna si care va fi cofinantat din fonduri europene, prin Programul Operational…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a anunțat luni, 29 august, ca noul magazin Lidl construit pe strada 22 Decembrie 1989, aproape de limita teritoriala dintre localitațile Targu Mureș și Sangeorgiu de Mureș, se va deschide in data de 15 septembrie. "Chiar daca nu este…

- Omul de afaceri mureșean Cosmin Pop, acționar al noii companii de zbor Air Connect, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca se incearca reconectarea municipiului Targu Mureș "la circuitul social, turistic și de afaceri național." "Avem ce arata, avem cu ce ne afirma! Targu Mureș poate fi important!",…