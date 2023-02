Cel mai mare fond de pensii din lume, din Japonia, a înregistrat cea mai lungă serie de pierderi trimestriale din ultimii 20 de ani Cel mai mare fond de pensii din lume a inregistrat in ultimele trei luni ale anului 2022 o pierdere de 0,97% din investitiile sale, echivalenta cu 1.850 miliarde de yeni (14,3 miliarde de dolari). Seria de pierderi trimestriale marcheaza cea mai lunga perioada negativa a fondului de pensii, de cand a raportat patru trimestre de scaderi pentru anul fiscal 2003. GPIF a declarat vineri ca cea mai mare pierdere a avut loc prin detinerile sale de obligatiuni straine, care au scazut cu 5,3%, in timp ce investitiile in obligatiuni interne au scazut cu 1,7%. A reusit sa castige 3,2% din portofoliul sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

