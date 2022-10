Stiri pe aceeasi tema

- Tradiționalul Festival al papricașului și vinului de la Buziaș se reia dupa doi ani de pauza. Ediția a XII-a a evenimentului organizat de Primaria Buzias, in colaborare cu Consiliul Judetean Timis, Asociatia pentru Dezvoltarea Zonei Buzias si Asociatia Culturala Izvorasul Buzias, va avea loc…

- Asociația Junior Sport (in calitate de inițiator) și Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultura și Arta al județului Timiș (in calitate de partener principal), va invita, de Ziua Educației Naționale, respectiv in 5 octombrie 2022, la ora 10.00, in Sala Multifuncționala a Consiliului Județean…

- Consiliul Județean Timiș a semnat un contract pentru construirea unui heliport la standarde inalte, in cadrul aerodromului Cioca, urmand ca lucrarile efective sa inceapa in data de 10 octombrie. Serviciile achiziționate prevad și asigurarea unor utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj…

- Dupa demisia lui Dan Radosav din funcția de director al Muzeului Satului Banațean la incheierea celui de-al doilea mandat, Consiliul Județean Timiș a numit un nou director interimar in persoana conf. dr. Dorel Micle, cadru didactic universitar și cercetator la Universitatea de Vest și director al Centrului…

- Iubitorilor mersului pe bicicleta li s-a pregatit o surpriza pentru ultimul sfarșit de saptamana din septembrie. Ca urmare a solicitarii Consiliul Județean Timis, Poliția de frontiera va deschide informal frontiera, in zilele de 24 și 25 septembrie 2022, intre orele 08.00 și 20.00, pe pista de biciclete…

- Festivalul de Opera și Opereta din sezonul estival, unul din cele mai importante evenimente culturale ale orașului Timișoara și nu numai, revine in acest an in Parcul Rozelor, cea de-a XVII-a ediție urmand sa se desfașoare in 27 și 28 august și intre 2 și 4 septembrie, cu o seara speciala in deschiderea…

- Consiliul Județean Timiș a fost atat de mulțumit de proiectul parcarii de biciclete ”protejata”, creata in parcarea Palatului Administrativ din Timișoara incat a deci sa extinda proiectul și sa construiasca doua noi asemenea locații. Acestea ar urma sa fie amenajate tot in Timișoara. Șoferii au ramas…

- Planurile de construire a unei parcari supraetajate ultracentrale in Timișoara merg mai departe cu Consiliul Județean Timiș, deși aleșii județeni s-au certat timp indelungat la ultima ședința de plen.