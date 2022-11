Parchetul European, in cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfașurat, marți, masuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, in legatura cu o schema complexa de frauda in materie de TVA bazata pe vanzarea de bunuri electronice populare. Aceasta acțiune a avut loc in Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Romania, Slovacia, Spania și Slovacia. In cadrul acestei operațiuni emblematice a EPPO, au fost deja efectuate percheziții in Cehia, Ungaria, Italia, Țarile de Jos, Slovacia și…