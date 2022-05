Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare diamant alb scos vreodata la licitație a fost vandut cu 17,8 milioane de euro. E o suma substanțial mai mica decat estimarile specialiștilor, care se așteptau și la 30 de milioane de euro.

- The Rock, cel mai mare diamant alb scos vreodata la licitatie, care are 228,31 de carate, a fost vandut joi cu 17,8 milioane de euro, o suma mai mica decat estimarile specialistilor si care este departe de recordul de pret stabilit in aceasta categorie, informeaza AFP.Comisarul licitatiei, Rahul Kadakia,…

- Christie’s Geneva va scoate la licitație pe 11 mai un diamant in forma de para de 228,31 carate, cunoscut sub numele de „The Rock”. Un diamant in forma de para cu puțin peste 228 de carate, cunoscut sub numele de „The Rock”, va fi scos la licitație la Christie’s, devind cel mai mare diamant alb scos…

