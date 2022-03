Stiri pe aceeasi tema

- Tunelul feroviar Teliu – Intorsura Buzaului, considerat a fi cel mai lung tunel construit pe teritoriul Romaniei, va fi transformat in obiectiv turistic. Primaria Intorsura Buzaului are in plan amenajarea unui tunel al groazei și introducerea acestuia in circuitul turistic, ca parte a unui proiect mai…

- Producatorul de bare din otel si oteluri speciale din Europa, AFV Beltrame Group, va incepe, in acest an, la Targoviste constructia unei noi fabrici eco-inteligente pentru productia de otel beton si sarma laminata, investiția urmand sa se ridice la aproximativ 300 de milioane de euro. De asemenea, aproximativ…

- CEC Bank ar putea intra in aceasta primavara pe segmentul de asigurari, urmand sa vanda persoanelor fizice cele mai utilizate tipuri de polițe, de la asigurari de locuința la cele de raspundere civila auto (RCA), scrie Economica.net . Conform sursei citate, proiectul este gata și va fi lansat imediat…

- In 2022, Romania trebuie sa ratifice Convenția Organizației Internaționale a Muncii pentru eliminarea harțuirii in lumea muncii. Asta ar obliga ca legile existente deja chiar sa fie aplicate, imbunatațite și monitorizate pentru a obliga autoritațile sa intervina cu adevarat in cazurile de harțuire deloc…

- O biserica ortodoxa urmeaza sa fie construita in Dubai unde Romania are o comunitate de 10.000 de cetațeni, a anunțat Patriarhul Daniel la finalul slujbei de Craciun de sambata de la Catedrala Patriarhala. Construcția va fi una „adoptata contextului de acolo”, a mai subliniat liderul creștin-ortodocșilor,…

- Decizia coaliției de guvernare privind eliminarea condiționarii la locul de munca pe baza certificatului COVID a fost luata in urma consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, potrivit surselor citate de G4Media.ro . Hotararea ar fi venit in urma lipsei unui consens in coaliție pe certificatul COVID,…

- Cand va fi introdus certificatul COVID la locul de munca și in ce condiții se va renunța la el – precizari de la Ministerul Sanatații Cand va fi introdus certificatul COVID la locul de munca și in ce condiții se va renunța la el – precizari de la Ministerul Sanatații La momentul unei creșteri susținute…

- In plina luna decembrie, cu temperaturi tot mai scazute, inclusiv ziua, și cu spaima ca vom avea de platit facturi uriașe, prețul gazelor naturale a explodat pe Bursa Romana de Marfuri. O șansa uriașa pentru Romania ar fi depozitele de gaze din Marea Neagra. OMW Petrom ar urma sa le exploateze, insa…