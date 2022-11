Stiri pe aceeasi tema

Un barbat din Savinesti care a spart o biserica din localitatea Dobreni a adormit in lacasul de cult dupa ce a baut vinul furat de acolo, informeaza Agerpres.

Politistii sibieni cer ajutorul cetatenilor pentru identificarea si prinderea unei femei banuite ca a furat 350 de euro in luna iulie, dintr-un ATM al unei banci din municipiul Sibiu, informeaza un comunicat de presa remis, marti, Agerpres.

Un barbat in varsta de 56 de ani, baut, a lovit trei mașini parcate, in timp ce se deplasa, sambata, cu scuterul, in Bistrița. Polițiștii au deschis un dosar penal.

Un cetațean moldovean in varsta de 36 de ani a fost prins la braconaj avand o pușca introdusa ilegal in Romania.

Doua TIR-uri s-au ciocnit frontal, luni, pe o șosea din județul Neamț. Unul dintre șoferi și-a pierdut viața, transmite Mediafax.

Un brasovean in varsta de 60 de ani a fost retinut dupa ce, vineri seara, a furat un autoturism si, avand o alcoolemie de aproape unu la mie, l-a condus, intrand cu el intr-un sant. Accidentul soldat doar cu pagube materiale a avut loc la numai o zi dupa ce politistii anulasera permisul de conducere

Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 15 si 22 de ani, sunt cercetati, sub control judiciar, pentru furt calificat, accesul ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, dupa ce ar fi furat gentile a doua femei, incercand sa efectueze tranzactii frauduloase

O femeie in varsta de 39 ani a fost ranita dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un copac, in noaptea de duminica spre luni, in localitatea Garcina.