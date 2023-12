Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Arsenal Londra a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Brighton, devenind lider in Premier League. Tot in etapa a 17-a, Aston Villa s-a impus in deplasare, scor 2-1, cu Brentford, si se afla pe locul secund in campionat.Arsenal a reusit sa se desprinda abia in repriza…

- Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul lui Arsenal a oferit un interviu in legatura cu lotul echipei și a precizat ca iși dorește ca Aaron Ramsdale (25 de ani) sa ramana pe Emirates, in ciuda interesului lui Newcastle pentru portarul englez. Arsenal este lider in Premier League, cu 33 de puncte obținute…

- Mikel Arteta nu este mulțumit de randamentul pe care Gabriel Jesus și Kai Havertz l-au dat in acest start de sezon, așa ca tehnicianul lui Arsenal este interesat sa aduca inca un atacant, din Serie A.

- Dupa a 6-a etapa consecutiva fara victorie in campionatul englez, Roberto De Zerbi a rabufnit. „Nu-mi plac arbitrii englezi. Nu-mi place cum se comporta pe teren", a declarat managerul lui Brighton. Dupa un start in forța, cu cinci victorii in primele șase etape, Brighton nu a mai putut continua in…

- Arsenal a pierdut pentru prima data in acest sezon de Premier League, 0-1 cu Newcastle, pe St. James Park. La finalul partidei antrenorul „tunarilor”, Mikel Arteta (41 de ani) a rabufnit la adresa arbitrilor. Newcastle s-a impus prin golul lui Anthony Gordon (22 de ani) din minutul 64, validat dupa…

- Pep Guardiola (52 de ani) a ramas placut surprins de ascensiunea lui Roberto De Zerbi (44 de ani), pe care l-a numit „noul antrenor al lui Manchester City”. Guardiola le-a spus acest lucru chiar jucatorilor lui Brighton, echipa pe care o antreneaza in prezent De Zerbi. Pep Guardiola a devenit managerul…

- Pep Guardiola (52 de ani) și Mikel Arteta (41 de ani) se vor intalni duminica seara in derby-ul etapei din Premier League, Arsenal - Manchester City. Partida incepe la 18:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Pep Guardiola a vorbit inaintea duelului…

- Aston Villa - Brighton 6-1 este a doua infrangere in numai trei zile pentru Brighton, la un scor de tenis, un șoc pentru revelația din Premier League, care s-a vazut condusa cu 0-3 dupa mai puțin de jumatate de ora! Echipa cu cea mai buna posesie și cele mai multe șuturi la paoarta din Top 5 campionate…