Stiri pe aceeasi tema

- Kakapo, cel mai greu și longeviv papagal din lume, a fost desemnat "Pasarea anului" in Noua Zeelanda. Este pentru a doua oara in istorie cand se intampla acest lucru, informeaza The Guardian.Kakapo, specie pe cale de dispariție, nu poate zbura si se ascunde in timpul zilei. Colorat verde si cafeniu,…

- Kakapo, cel mai gras papagal din lume, a fost desemnat pasarea anului 2020 in Noua Zeelanda, informeaza The Guardian. Este pentru a doua oara cand pasarea primeste acest titlu, fapt fara precedent.

- Kakapo, cel mai gras papagal din lume, a fost desemnat pasarea anului 2020 in Noua Zeelanda, informeaza The Guardian. Este pentru a doua oara cand pasarea primeste acest titlu, fapt fara precedent, potrivit news.ro.Kakapo, specie amenintata cu disparitia, nu poate zbura si se ascunde in timpul zilei.…

- Kakapo, cel mai gras papagal din lume, a fost desemnat pasarea anului 2020 in Noua Zeelanda, informeaza The Guardian. Este pentru a doua oara cand pasarea primeste acest titlu, fapt fara precedent. Kakapo, specie amenintata cu disparitia, nu poate zbura si se ascunde in timpul zilei. Colorat…

- SUA sunt implicate in controversa electorala legata de alegerea noului președinte, dar exista și un scandal in Noua Zeelanda legat de buletine de vot ”aparute” peste noapte, noteaza News.com.au. Competiția Pasarea Anului din Noua Zeelanda a fost zguduita din temelii, dupa ce o serie de voturi frauduloase…

- Responsabilii Centrului pentru controlul și prevenția bolilor din China (CDC) au precizat ca virusul viu a fost gasit pe ambalajul unei cutii de cod congelat, in orașul Qingdao, fiind pentru prima data cand este descoperit coronavirus viu pe produse congelate ambalate. Specialiștii chinezi investigau…

- Mark Brown, noul prim-ministru al Insulelor Cook, care a venit la putere luna aceasta si-a alocat 17 portofolii in guvernul tarii. El a spus ca este „incantat de potențialul cabinetului sau”, potrivit Digi24, care citeaza The Guardian. In Insulele din Pacificul de Sud nu s-au inregistrat cazuri de coronavirus.In…

- Numarul de cazuri COVID a reinceput deja sa creasca in diverse colțuri ale lumii și fiecare țara a reacționat cum a putut mai bine pentru a stopa raspandirea virusului, inclusiv prin apelarea la lockdownuri regionale. Strategia de testare și depistare a suspecților ramane insa baza pentru combaterea…