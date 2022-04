Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Xavi Pascual, selectionerul nationalei masculine de handbal a Romaniei, a afirmat ca obiectivul echipei este calificarea la Campionautul European din 2024, dupa ce s-au aflat adversarele din preliminarii, Austria, Ucraina si Insulele Feroe.

- Turneul International Ranking Series „Yasar Dogu“, din Turcia, cu acumulare de puncte in clasamentul mondial, a avut loc saptamana trecuta, iar clubul CS Universitatea Craiova a avut-o ca reprezentanta pe Alexandra Anghel. Ea a obtinut 5.800 de puncte la prima participare dupa o perioada de inactivitate…

- In satul Deal, din comuna Calnic, cladirea vechii școli primare, care statea nefolosita de zeci de ani și era intr-o stara avansata de degradare, a fost reabilitata și transformata in „Casa Artelor”. Aici au fost amenajate ateliere cu toate utilitațile care sunt puse dispoziția artiștilor din județ,…

- Sport Club Municipal Gloria Buzau anunta, intr-un comunicat remis AGERPRES, incetarea colaborarii de comun acord cu Aurelian Rosca, antrenorul principal al echipei de handbal feminin, incepand cu data de 10 ianuarie. Gloria, sub conducerea lui Rosca din iunie 2021, a castigat Cupa Romaniei si SuperCupa…