Stiri pe aceeasi tema

- Spiritul Craciunului a ajuns si intr-o cafenea din Washington plina cu pisici orfane! Micile feline au primit acolo haine de lana care le-au reamintit cat sunt iubite. Cafeneaua din centrul metropolei este de fapt un adapost pentru pisicile abandonate pe care clientii sunt invitati sa le adopte.

- Dj Wanda și soțul ei, Karl Katavich, sunt unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Cei doi sunt complet indragostiți unul de celalalt, lucru vizibil in toate fotografiile postate impreuna. In acest an, vedeta a primit un cadou cu totul deosebit din partea alesului inimii sale.

- Pe 19 decembrie a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul ”Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”. Proiectul prevede inclusiv dotarea cu echipamente a unitatii de invatamant.

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cu siguranta, sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa si speciala perioada a anul, deoarece, ne uneste, ne face sa ne detasam pentru un moment de probleme si ne face sa fim mai empatici unii cu ceilalti. 2. Care este cel…

- Alessio, caci despre el este vorba, a implinit pe 29 noiembrie frumoasa varsta de 29 de ani pe care și-a sarbatorit-o departe de țara, tocmai in Italia, dar aproape de familie, cei dragi lui locuiesc de ani buni acolo. Cantarețul de muzica de petrecere a primit cadou de la parinții lui un ceas Rolex…

- O reclama la o bautura carbogazoasa cu mesajul „Uneori cel mai frumos cadou este sa ascultam", amplasata in fața sediului SRI Iași, a fost inlocuita, miercuri, cu un afiș al Operei Naționale Romane, potrivit Mediafax.O fotografie cu reclama Coca Cola, amplasta in fața sediului SRI din Iași,…

- Cristina Neagu a fost cea mai buna jucatoare de pe teren in partida Romania - Senegal, 29-24, in care a marcat 13 goluri.Cristina Neagu le-a dedicat victoria tuturor romanilor, de Ziua Naționala, a informat GSP.RO.„Ne așteptam sa fie un meci foarte greu. Din punct de vedere psihic era foarte important…

- Surpriza de proportii pentru Cristina Ich, chiar de ziua ei de nastere. Vedeta a fost ceruta in casatorie de Alex Piturca, la un restaurant! Mai fericita ca niciodata, a dat vestea pe retelele de socializare.