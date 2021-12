Cel mai frumos cadou de Crăciun: un rinichi sănătos de la mama! „E magie” „Este un cadou nepretuit, e magie. Am stiut de la bun inceput ca exista un Dumnezeu si ca voi reusi cu mama alaturi", spune barbatul de 42 de ani caruia i s-a extirpat, anterior transplantului, un rinichi ce ajunsese la 6 kg. Barbatul caruia i-a fost extirpat rinichiul gigant de 6 kilograme si care a primit in loc un organ sanatos de la mama sa spune ca a primit cel mai frumos cadou anul acesta de Craciun. „Este un cadou nepretuit, e magie. Am stiut de la bun inceput ca exista un Dumnezeu si ca voi reusi cu mama alaturi. Mi-a dat viata a doua oara, nu a ezitat, nu a stat pe ganduri, a zis ca rezolvam… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suferea de mai mulți ani de o boala polichistica renala, iar transplantul de rinichi era ultima sa șansa pentru a nu ajunge la dializa. Transplantul renal cu numarul 30 efectuat in acest an la Spitalul Clinic Parhon din Iași a reprezentat un caz mai special. In luna cadourilor, un barbat…

- Prin campania "Adopta un delfin " aveti posibilitatea de a va boteza delfinul cu numele preferat.Va plac delfinii si vreti sa ajutati la salvarea lor ONG Mare Nostrum va ofera o idee de cadou inedita in preajma sarbatorilor de iarna.Cel mai frumos cadou pentru cineva drag tie poate fi adoptia unui delfin…

- Artista de muzica populara, Nicoleta Voica, a slabit mult in ultima perioada, drept urmare, vrea sa ii ajute pe cei care o urmaresc sa aiba un stil de viața cat mai sanatos. Vedeta și soțul ei, Alin, au dat startul unui proiect de suflet, chiar in prag de sarbatori. ,,Ne laudam cu foarte multe, dar…

- Sa fii profesor de matematica este, cu siguranța, cea mai mare provocare a educației din toate timpurile. Sa scoți o lume din haos și sa o așezi riguros in formule, teorii și teoreme despre care sa le vorbești elevilor cu seriozitate, dar și cu entuziasm, e o misiune care uneori te inalța, alteori te…

- Florin Zamfirescu are 72 de ani și din 2019 s-a retras din actorie. Nu mai urca pe scenele teatrelor, nu mai susține spectacole, se concentreaza acum la viața personala. S-a mutat la țara alaturi de soția Daciana Toma. In primavara anului 2019, Florin Zamfirescu povestea intr-un interviu Click ca doar…

- Fiul Ramonei Badescu, Ignazio Cali, a implinit pe 17 septembrie doi anișori. Daca anul trecut l-a sarbatorit in Italia, acum vedeta l-a sarbatorit pe baiat la București. Ramona a primit la casa din București și vizita mamei sale de la Craiova, dar și a catorva prieteni apropiați „Igna este absolut uluitor.…

- O tanara de 20 de ani, insarcinata, a decedat dupa infectarea cu COVID: Ce s-a intamplat cu bebelușul O tanara de 20 de ani, insarcinata, a decedat dupa infectarea cu COVID: Ce s-a intamplat cu bebelușul O tanara de 20 de ani din Nasaud, care era insarcinata, a decedat dupa ce s-a infectat cu Sars-Cov-2.…

- Simona Halep a avut vineri prima apariție publica dupa cununia civila. Campioana a marturisit ca se afla intr-un moment prelungit de euforie dupa casatoria cu Toni Iuruc. Jucatoarea de tenis a spus și care a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit la nunta.