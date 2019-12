Cel mai fierbinte an înregistrat vreodată a lăsat în urmă mii de morţi şi milioane de refugiați Primavara timpurie, vara de foc si toamna cu furtuni si viituri catastrofale, dar si tornade si cutremure puternice au caracterizat anul 2019 din punct de vedere al dezastrelor naturale. Cel ce s-a dovedit a fi cel mai calduros an din istorie pentru cea mai mare parte a planetei a lasat in urma mii de morți și milioane de refugiați.Anul 2019, care ar putea fi declarat unul dintre ceimai caldurosi inregistrati vreodata, a debutat cu o vreme neobisnuita in Europade Vest si a continuat sa copleseasca batranul continent cu un val de calduraexceptional de precoce, arata Agerpres. In februarie, s-au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

